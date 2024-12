Ahi Nets, Cam Thomas ko: fuori almeno 3 settimane

In una stagione in cui le franchigie sono state particolarmente colpite da infortuni, non potevano certo mancare all’appello i Brooklyn Nets. Cam Thomas, il miglior realizzatore della squadra di Jordi Fernandez, dovrà rimanere ai box per almeno tre settimane. La causa? Uno stiramento al bicipite femorale sinistro.

Un infortunio, rimediato quasi una settimana esatta fa nella vittoria contro i Golden State Warriors per 128-120, che inizialmente sembrava poter non costringere il giocatore a stare fermo per così tanto tempo. La risonanza magnetica ha però evidenziato una situazione non facile da risolvere: per questo Cam Thomas sarà rivalutato a metà dicembre.

In questa stagione, il 23enne stava viaggiando alla sua migliore media in punti (24.7), percentuale di tiro (46.1%), percentuale da 3 punti (38.9%) e assist (3.4). Al momento i Brooklyn Nets occupano il nono posto della Eastern Conference, conn un record di 9-12.

