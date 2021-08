Impegnato con la nazionale americana alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sul campo, Kevin Durant si è ritagliato del tempo anche per accordarsi sul prolungamento di contratto con i Brooklyn Nets. Il giocatore, infatti — secondo quanto riportati Woj — ha raggiunto un accordo con i Nets per un’estensione da 198 milioni di dollari in 4 anni. Ad annunciarlo è stato il suo agente Rich Kleiman.

Durant sarà legato ai Nets fino al 2026 con un contratto che dovrebbe dividersi in questa maniera:

2022-23: 44.1 milioni di dollari

2023-24: 47.6 milioni di dollari

2024-25: 51.2 milioni di dollari

2025-26: 54.7 milioni di dollari

Dopo la stagione 2019/2020 completamente saltata a causa dell’ormai noto infortunio al tendine d’Achille, l’ala ha ritrovato il suo miglior livello nell’ultima annata viaggiando con una media di 26.9 punti (53.7% di realizzazione dal campo, di cui 45% in trasferta), 7.1 rimbalzi e 5.6 assist in regular season e 34.3 punti (51.4%), 9.3 rimbalzi, 4.3 assist, 1.5 palle rubate e 1.6 stoppate nei Playoff.

A Brooklyn è sempre tempo di sognare in grande. L’anno prossimo l’appuntamento sarà ancora una volta sul parquet dei Nets, con la speranza di avere i Big Three completamente sani.

