Mercato NBA, Nets: Bruce Brown Jr. accetta qualifying offer

Bruce Brown Jr., restricted free agent in quest’estate 2021, ha accettato la qualifying offer proposta dai Nets (4.7 milioni di dollari) e resterà dunque a Brooklyn per un altro anno. Lo scrive su Twitter Adrian Wojnarowski di ESPN. Sarà libero di accasarsi altrove al termine della stagione NBA 2021-2022.

Dopo aver trovato l’accordo con Blake Griffin, Brooklyn conferma anche il jolly fondamentale del suo scacchiere tattico.

Restricted FA Bruce Brown Jr., is signing the one-year qualifying offer of $4.7M to return to the Brooklyn Nets, his agent Ty Sullivan of @CAA_Basketball tells ESPN. Brown can become an unrestricted free agent next summer. He's played important role both as starter and off bench.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021