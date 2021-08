Mercato NBA, DeAndre’ Bembry si accorda con i Brooklyn Nets

Altra operazione di mercato conclusa per i Brooklyn Nets i quali nelle scorse ore ha chiuso per l’arrivo in quel di New York di DeAndre’ Bembry. Il giocatore firmerà un contratto annuale. Durante la scorsa stagione, l’ala ha vestito la canotta dei Toronto Raptors viaggiando con una media di 5.7 punti, 2.9 rimbalzi e 2.1 assist ad allacciata di scarpe.

Free agent G/F DeAndre' Bembry has agreed to a one-year deal with the Brooklyn Nets, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 6, 2021