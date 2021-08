NBA, Nico Mannion: “Draymond Green mi ha detto di andare dove mi pagano e gioco”

Come ormai noto, Nico Mannion ha ufficialmente lasciato la NBA per venire a giocare in Italia, alla Virtus Segafredo Bologna. Il suo addio ai Golden State Warriors, con i quali ha giocato la scorsa stagione, non ha lasciato indifferente niente meno che Draymond Green. Il veterano aveva sostenuto la scelta di Mannion di cambiare aria attraverso un messaggio. Così rivela il play italiano:

“Così mi ha detto ‘Se fossi in te andrei dove mi pagano di più e dove mi fanno giocare’. Inoltre, mi ha detto ‘Sei bravo abbastanza per andare di là, giocare e poi tornare indietro.”

Nico Mannion ha firmato un contratto biennale con la Virtus Bologna, ma ha un’escape valida per la NBA alla fine della prossima stagione. In questa free agency, i Golden State Warriors hanno esteso i propri diritti sul giocatore, che quindi potrebbe tornare nella Baia già il prossimo anno. Draymond Green ha scritto questo messaggio a Mannion pochi giorni prima della sua decisione finale. Il giocatore italiano ha poi ringraziato:

“Gli ho detto di aver apprezzato il fatto di aver aiutato un giovane come me. Sono consapevole che lui è un veterano e che ha giocato molto. Capisce veramente bene il gioco e il business che gira intorno ad esso. É stato fantastico con me.”

Nella stagione 2020-2021, Nico Mannion ha fatto spola tra gli Warriors e l’affiliata in G League. A giugno, ha preso parte al vittorioso torneo Preolimpico con la Nazionale azzurra, qualificandosi ai Giochi Olimpici. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha messo in mostra tutto il suo potenziale, non riuscendo però ad evitare l’eliminazione dell’Italia contro la Francia.

Leggi anche:

Mercato NBA, le cifre del contratto firmato da Kemba Walker con i Knicks

NBA, la carriera collegiale di Steph Curry sarà oggetto di un documentario

Monta Ellis interessato a un ritorno nella NBA