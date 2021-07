Mercato NBA, Josh Richardson ai Boston Celtics via Trade exception

24 ore dopo la fine del Draft 2021, i Boston Celtics sono molto attivi sul mercato NBA. Completata la trade a tre squadre che ha portato alla separazione da Tristan Thompson, con l’arrivo da Atlanta di Kris Dunn e Bruno Fernando, i biancoverdi hanno completato una nuova operazione.

Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, da Dallas arriva in Massachusetts Josh Richardson, che eserciterà la player option da 11.6 milioni sul suo contratto con Dallas (stagione 2021-2022). Per la firma i Celtics hanno impiegato la rimanente trade exception generatasi lo scorso anno dopo la sign-and-trade Hayward-Hornets è già utilizzata per aggiungere al roster Evan Fournier. Con 13 contratti garantiti per la stagione ventura e un margine stimato di circa cinque milioni di dollari sulla soglia Luxury Tax per l’anno corrente, proprio l’eventuale conferma del francese ex Magic rappresenta il prossimo nodo da sciogliere in casa Celtics.

The Dallas Mavericks are finalizing trading G/F Josh Richardson to the Boston Celtics, sources tell @TheAthletic @Stadium. Richardson is exercising his $11.6 million player option for the 2021-22 season for the deal. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 31, 2021

