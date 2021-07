NBA, Emmanuel Mudiay giocherà la Summer League con Portland

Nonostante Neil Olshey, President of Basketball Operations dei Portland Trail Blazers, abbia più volte sottolineato l’efficienza e l’adeguatezza del proprio roster in termini di backcourt, lasciando intendere che non ci saranno grandi operazioni di mercato in questa direzione, qualcosa potrebbe essere cambiato nelle ultime ore.

Portland infatti, secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Yahoo! Sports, concederà ad Emmanuel Mudiay, settima scelta del Draft NBA 2015, l’opportunità di giocare la Summer League tra le proprie file, dando occasione di rilancio ad un giocatore che non calca i parquet NBA dalla stagione 2019-2020.

Il venticinquenne di origini congolesi, dopo un primo anno da professionista in Cina, ha collezionato trecento presenze in NBA con le maglie di Denver, New York e Utah, mantenendo una modesta media di 11 punti e 3.8 assist a partita. Nonostante sia stato vicinissimo ad un accordo con lo Zalgiris Kaunas negli scorsi giorni, Mudiay volerà a Las Vegas con il roster designato per l’occasione dalla dirigenza di Portland, cercando di mettersi in mostra a partire dal prossimo otto agosto.

