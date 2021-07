NBA, Russell Westbrook reagisce al suo passaggio ai Lakers

Ormai è tutto vero: Russell Westbrook è un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers. Un’operazione, quella studiata da Rob Pelinka, chiusa nella nottata del Draft NBA 2021 che ha colto tutti di sorpresa. Il playmaker come prima cosa ha voluto salutare i tifosi dei Washington Wizards con un post sui social, mentre poco più tardi ha commentato il suo passaggio in gialloviola con una sola parola:

“HomeTeam”

“Squadra di casa”. Westbrook infatti, è nato proprio in California, esattamente a Long Beach, ed è cresciuto nella contea di Hawthorne. Da segnalare anche il suo trascorso al college con la canotta di UCLA. Ecco spiegata la sua voglia di tornare nei pressi di casa, così come quella di poter lottare per il titolo NBA aggiungendosi ad un roster che conta anche LeBron James — suo grande amico — e Anthony Davis.

Ora ci sono tutti gli elementi giusti per fare bene. Ed è probabilmente uno degli ultimi treni da protagonista per un play spesso criticato da addetti ai lavori e tifosi.

