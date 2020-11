Gordon Hayward ha finalmente deciso. Niente ritorno a Boston e niente firma con New York Knicks o Indiana Pacers. L’ala, infatti, si è accordata con gli Charlotte Hornets sulla base di un contratto quadriennale da 120 milioni di dollari. La notizia è stata riportata da Adrian Wojnarowski.

Free agent Gordon Hayward is signing a 4-year, $120M deal with Charlotte, per source. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020

Il giocatore, solo pochi giorni fa, aveva declinato la player option da 34 milioni di dollari presente all’interno del suo contratto con i Celtics per andare alla ricerca di un accordo più strutturato e su lungo periodo. Obiettivo quantomeno raggiunto. Gli Hornets ripartiranno quindi da lui e da LaMelo Ball per dare vita ad una ricostruzione che in casa Michael Jordan sembra fatichi ad arrivare.

Mercato NBA 2020: tutte le trattative chiuse