Mercato NBA, definito scambio Jazz e Thunder: Favors e una prima scelta a OKC

Il post Draft scalda già il mercato NBA 2021. Prende uno degli scambi sul tavolo: Derrick Favors passa da Utah a Oklahoma City assieme a una prima scelta futura – ennesimo asset nelle mani dei Thunder. I Jazz liberano spazio salariale e ottengono anche una seconda scelta futura. Ne dà notizia Adrian Wojnarowski di ESPN.



The Utah Jazz have agreed to trade C Derrick Favors and a future first-round pick to the Oklahoma City Thunder for a future second-round pick, sources tell ESPN. Jazz create some financial flexibility and Thunder grab another first-rounder.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 30, 2021