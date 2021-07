Mercato NBA, Tristan Thompson dai Celtics ai Kings via trade, coinvolta anche Atlanta

Trade a tre squadre tra Boston Celtics, Kings e Hawks. I biancoverdi hanno lasciato partire Tristan Thompson in direzione Sacramento Kings, Delon Wright ha fatto le valigie dalla California verso Atlanta e – contestualmente – dagli Hawks sono finiti in maglia Celtics Kris Dunn e Bruno Fernando. Nel pacchetto in mano a Boston anche una scelta al secondo giro al Draft NBA 2023.

Sacramento is acquiring Tristan Thompson as part of expanded three-way deal, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 30, 2021

Tristan Thompson lascia così Boston, dove avrebbe comunque avuto concorrenza importante dopo il ritorno di Al Horford e la crescita di Robert Williams III. Da parte sua, Sacramento si tutela nel caso di partenza di Richaun Holmes, presto free agent in questa estate. Analogo ragionamento ha portato Delon Wright in Georgia, ad Atlanta, con uno sguardo alla free agency che attende il veterano Lou Williams.

Da segnalare inoltre che i quattro giocatori coinvolti negli scambi hanno contratto in scadenza al termine della prossima stagione.

Leggi anche:

NBA, Westbrook si è incontrato con LeBron James e Davis prima della trade verso i Lakers

Mercato NBA, Sacramento concede un’opportunità ad Alex Antetokounmpo

NBA Draft, il GM di Toronto sceglie Scottie Barnes alla numero 4: il dietro le quinte