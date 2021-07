La notizia che ha sconvolto il mercato NBA è stato il passaggio di Russell Westbrook dagli Washington Wizards ai Lakers in cambio di Kyle Kuzma, Montrezl Harrel, Kentavious Caldwell-Pope e la scelta numero 22 del Draft appena concluso.

The Washington Wizards have agreed to trade Russell Westbrook, 2024 second-round pick, 2028 second-round pick to the Los Angeles Lakers for Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell and No. 22 tonight, sources tell @TheAthletic @Stadium .

Russell Westbrook sarà così il terzo tenore dei Lakers e, insieme a LeBron James e Anthony Davis, cercherà di riportare i californiani a vincere l’anello. Prima di iniziare la sua nuova avventura, tuttavia Beastbrook ringrazia e saluta la sua ultima casa, Washington, tramite un post sui vari social:

Thank you DC! You welcomed my family and I with open arms from day one. Everyone from the front office, to the training staff, the coaches, my teammates, and the fans. I’m grateful y’all took a chance on me and supported me every step of the way. pic.twitter.com/wTvHQHPIOU

— Russell Westbrook (@russwest44) July 30, 2021