NBA e Amazon, prove d’intesa per i diritti tv USA: cosa potrebbe cambiare

Per l’estensione temporale e l’impatto dei diritti tv su entrate e indotto NBA era chiaro che questa tornata di assegnazione avrebbe riservato qualche sorpresa. Il contesto è in rapida evoluzione e sempre più player si espongono valutando investimenti. L’accordo vigente, in scadenza al termine della stagione 2024-2025 frutta circa 2.6 miliardi di dollari. Nello scenario che si va delineando a partite dalla stagione 2025-2026, ai partner storici NBA ESPN e TNT Sports dovrebbe aggiungersi Amazon.

Regular season e Playoff NBA: il “pacchetto Amazon”

Stando a quanto riportato da The Athletic, che cita fonti dirigenziali a conoscenza delle trattative in corso, Amazon Prime Video dovrebbe trasmettere partite di cartello della regular season e dei Playoff, potenzialmente fino alle Conference Finals. ESPN/ABC sembra invece destinata a confermarsi broadcaster esclusivo delle NBA Finals, per tutta la durata dell’accordo – stimata di almeno 10 anni.

Leggi anche:

NBA Playoff 2024: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone