NBA, non arrivano le valigie in tempo all’arena: i Denver Nuggets si scaldano in ciabatte

Non può essere questo che può spiegare il pessimo inizio di partita dei Denver Nuggets in Gara 4 contro i Lakers, visto che i campioni in carica si sono sempre ritrovati sotto nel primo quarto di questa serie, ma è un aneddoto che trova difficilmente un senso. Di cosa stiamo parlando? Del fatto che alcuni giocatori di Mike Malone non indossavano le loro scarpe durante il riscaldamento pre-partita a causa di un problema di comunicazione all’interno dello staff che ha clamorosamente lasciato il materiale necessario su un autobus rimasto nei pressi dell’hotel della squadra.

Queste le parole di coach Malone rispetto a questo piccolo incidente di percorso:

“È l’ideale? NO. Spero che non succeda mai più. I nostri giocatori non avevano le scarpe per il riscaldamento, avevamo giocatori con le infradito. Non sono uno che cerca scuse. Non dirò che siamo stati presi a calci perché non avevamo le scarpe. Credo che il pullman dove c’erano le scarpe fosse l’ultima scusa possibile per questa sconfitta. La verità è che c’era confusione in campo”.

Quindi, Michael Porter Jr. – uno di quelli che si è ritrovato a doversi scaldare in infradito – ha aggiunto ulteriori dettagli:

“Avevo solo le infradito con me, quindi o mi scaldavo con quelle oppure non potevo fare altro. Sapevo che la gente ne avrebbe fatto un grosso problema, ma la verità è che qualcuno si è dimenticato di mettere le scarpe sull’autobus giusto. È frustrante. La routine pre-partita è molto importante, ma tutti possono commettere errori. Siamo umani, quindi non sono così turbato da quanto successo.”

Michael Porter Jr, Lakers maçı öncesi ısınmaya terlikle çıktı. 😳😳😳 pic.twitter.com/8JjftT5Rtk — Clutch Time (@ClutchPage) April 28, 2024

Leggi Anche:

NBA Playoff 2024: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone

NBA, Stephen Curry premiato come Clutch Player of The Year 2024