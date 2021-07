Cade Cunningham è un giocatore dei Detroit Pistons, prima scelta del Draft NBA 2021, freshman dall’Oklahoma State University che ha già le idee chiare: riportare Detroit alla grandezza dei Bad Boys.

#PistonsTwitter ! We want to see your reactions (photos or videos) to us selecting @CadeCunningham_ with the number ONE pick! Upload them here to be a part of something special – https://t.co/QZzx7jKtz2 https://t.co/DcG871vb0R

Visibilmente emozionato ai microfoni di Malika Andrews di ESPN, Cade Cunningham esprime tutta la sua gioia per aver realizzato il sogno che aveva sin da bambino:

Non poteva capitare in una squadra migliore Cade Cunningham, stregato dalla storia dei Pistons. Il futuro promette bene per Detroit ma l’importante, per il nuovo arrivato, è lavorare bene sin da subito:

"I know my name was the first name called, but I didn't do this by myself. I feel like I have the No. 1 pick family."

After becoming the No. 1 overall pick in the 2021 NBA Draft, new Detroit Piston Cade Cunningham reflected on what this moment means to him and his family. pic.twitter.com/7ueuXFijfk

— Malika Andrews (@malika_andrews) July 30, 2021