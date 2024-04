NBA, Boston e OKC demoliscono Miami e NOLA. Orlando pareggia la serie

Oltre alla bellissima sfida tra Lakers e Denver conclusasi con la vittoria dei gialloviola, nella notte c’è stata la netta risposta dei Boston Celtics sul campo degli Heat per riportarsi in vantaggio 2-1 nella serie (104-84), così come la prova di forza degli Oklahoma City Thunder mai in difficoltà in Gara 3 contro i New Orleans Pelicans (106-85). OKC si trova ora sul 3-0, con la possibilità di chiudere i giochi qualificazione già nel prossimo confronto.

Nella partita delle 19 italiane, bellissima prestazione da parte degli Orlando Magic che con la vittoria in Gara 4 ha ristabilito l’equilibrio nella serie contro i Cleveland Cavaliers, portandosi sul 2-2. Segnaliamo i 34 punti e 13 rimbalzi da parte di Franz Wagner, autentico trascinatore dei suoi. Male Banchero con soli 9 punti in 29 minuti e diversi errori al tiro.

