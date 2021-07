Le reazioni dei giocatori NBA al passaggio di Westbrook ai Lakers

La trade più importante avvenuta nella notte del Draft 2021 è certamente quella che porta Russell Westbrook ai Los Angeles Lakers. Un’operazione che ha inevitabilmente scatenato le reazioni di tutti i giocatori NBA e degli addetti ai lavori, i quali si sono ritrovati sui social media per commentare la breaking news.

Questi i tweet più belli di una serata da ricordare.

Magic Johnson

Laker Nation, the blockbuster trade that’s bringing Russell Westbrook to the @Lakers is VERY exciting and will definitely make the Lakers a championship contender next season! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 30, 2021

With Westbrook joining LeBron and AD, the Lakers now have their version of the Big 3. All we need now is a couple of shooters and we’ll be tough to beat!! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 30, 2021

LeBron James

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LeBron James (@kingjames)

Ja Morant

this is the NBA — Ja Morant (@JaMorant) July 29, 2021

Russell Westbrook

È arrivato anche il ringraziamento del diretto interessato che su Twitter ha lanciato un messaggio ai tifosi di Washington:

“Grazie DC. Avete accolto me e la mia famiglia con braccia aperte fin dal primo giorno. Tutti, dal front office, al coaching staff, ai miei compagni di squadra fino ai tifosi. Sono grato per chance che mi avete concesso e per avermi supportato ad ogni passo. Sono onorato di aver fatto parte di questa organizzazione e non ci è voluto molto per chiamare casa Washington. Grazie.”

I’m blessed to have been a part of such a stand up organization. It didn’t take long to make a home in DC, and I will forever be grateful and appreciative of my experience with the organization. Thank you! #thedistrict — Russell Westbrook (@russwest44) July 30, 2021

Baron Davis

🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾 welcome Home @russwest44 city bout to go crazy 💯🔥🔥✨ https://t.co/gfxNCkcWQm — Baron Davis (@BaronDavis) July 30, 2021

