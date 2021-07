Mercato NBA, Aaron Holiday arriva agli Wizards

Nella notte del Draft ci sono state molte trade, una su tutte quella che ha portato Russell Westbrook ai Los Angeles Lakers. Ma gli Wizards non si sono fermati a cedere Russ. Dai Pacers infatti è arrivato, in cambio proprio della 22esima scelta che apparteneva ai gialloviola, Aaron Holiday. Il playmaker ex UCLA andrà quindi a sostituire Russ guidando l’attacco di Washington.

Nell’ultimo anno ai Pacers Aaron Holiday ha viaggiato a 7.2 punti e 1.9 assist di media a partita in 17.8 minuti. Vista la presenza a roster di Brogdon e McConnell nello stesso ruolo, il fratello di Jrue e Justin non è riuscito a ritagliarsi molti minuti in campo, partendo titolare solo in otto partite. Arrivato all’ultimo anno del contratto da rookie, Indiana ha preferito scambiarlo piuttosto che, probabilmente, perderlo a zero nella prossima offseason, ottenendo in cambio una scelta al primo giro.

Con la 22esima scelta, originariamente dei Lakers e arrivata a Indiana via Washington, i Pacers hanno selezionato Isaiah Jackson, lungo in uscita dai Kentucky Wildcats. Jackson non è altissimo (208 cm) ma ha un’ottima apertura di braccia e un atletismo fuori dalla norma. Il lungo di Kentucky è uno dei migliori atleti della classe Draft e riesce a usare i suoi mezzi fisici in entrambe le metà campo. Jackson va così a rinforzare un reparto che già vede come protagonisti Domantas Sabonis e Myles Turner, e grazie alla presenza dei due, oltre che di coach Rick Carlisle, potrà crescere e migliorare.

