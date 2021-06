NBA, Celtics, Mike Zarren saluta Ainge: “Grato di aver lavorato con te”

È tempo di cambiamento in casa Celtics. Chiusa l’era Ainge, tra i dirigenti più longevi nella storia NBA – in carica dal 2003 ndr. – tocca a Brad Stevens raccoglierne l’eredità e la responsabilità. Lecito attendersi un ruolo di primo piano anche per Mike Zarren, da diversi anni ormai Vicepresidente operativo proprio al fianco di Ainge.

Zarren ha voluto a ringraziare pubblicamente il collega per il lavoro svolto assieme. Ecco il suo messaggio sui social:

I simply can't express how thankful I am for having been able to work with @danielrainge. As good a boss and friend as anyone could ever hope to have. Could write a book in appreciation of all the amazing & ridiculous moments we shared, & it still wouldn't be enough. Thanks DA.☘️

— Mike Zarren (@mikezarren) June 2, 2021