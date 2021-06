NBA, Draymond Green sui Nets: “Hanno il più grande potenziale offensivo di sempre”

I Brooklyn Nets sono una delle principali favorite per la conquista del titolo NBA. Possono contare su un roster ricco di superstar, come Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden e Blake Griffin. Nella notte hanno staccato il pass per il secondo turno dei Playoff, dopo aver sconfitto in cinque partite i Boston Celtics.

Uno dei giocatori che è rimasto maggiormente colpito dal potenziale della squadra allenata da Steve Nash, è Draymond Green. Ospite a TNT, il giocatore degli Warriors ha commentato in questa maniera il potenziale dei newyorchesi:

“Probabilmente dispongono del più grande potenziale offensivo della storia di questa lega. Non mi riferisco esclusivamente a Irving, Harden e Durant, ma anche ad altri ragazzi. Uno di questi è Joe Harris, uno dei migliori tiratori da tre punti dell’intera NBA. Dopo aver difeso su Kyrie, Kevin e James, la palla finisce sempre nelle sue mani e ti punisce senza scrupoli.”

Il giocatore ha poi continuato:

“Anche Bruce Brown Jr. è un grande agonista. Inoltre Blake Griffin è molto abile spalle a canestro. È impossibile fermare questa squadra in attacco. Dunque l’unico modo per batterli è segnare più di loro, anche se questo è molto difficile, in quanto dispongono di un’ottima difesa.”

Durante la serie contro i Celtics, le tre stelle dei Nets hanno realizzato complessivamente 85 punti di media. Cifra mai vista prima per un trio. I Milwaukee Bucks saranno chiamati ad un’impresa per sconfiggerli nel prossimo turno dei Playoff NBA.

