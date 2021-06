Mercato NBA, Jason Kidd e Lloyd Pierce sono i possibili candidati a sostituire Brad Stevens

Dopo l’improvviso annuncio del ritiro di Danny Ainge nelle vesti di GM dei Boston Celtics e la nomina di Brad Stevens come nuovo President of Basketball Operations, ci sarebbero già alcuni candidati pronti a sostituire Stevens in qualità di head coach.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Yahoo Sports Chris Haynes, i possibili candidati sarebbero Jason Kidd e l’ex coach degli Atlanta Hawks Lloyd Pearce. Stevens si era detto stanco del suo ruolo di allenatore, principalmente dopo l’esperienza nella bolla di Orlando.

Los Angeles Lakers assistant coach Jason Kidd and former Atlanta Hawks coach Lloyd Pierce are expected to be head-coaching candidates for the Boston Celtics, league sources tell @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 2, 2021

Nei suoi otto anni in veste di capo allenatore, Stevens ha condotto la sua squadra nei Playoff in ben sette occasioni. In tre di queste ha raggiunto l’ambizioso traguardo delle Eastern Conference Finals. Tuttavia, non ha mai raggiunto l’obiettivo delle NBA Finals.

Durante questa stagione i Celtics hanno avuto a che fare con numerosi infortuni, chiudendo con un record di 36-36. Nella notte sono stati eliminati al primo turno dei playoff dai Brooklyn Nets in cinque partite.

Per quanto riguarda i possibili candidati, Kidd ha allenato i Nets durante la stagione 2013-2014, per poi allenare per quattro anni consecutivi i Milwaukee Bucks. Nelle ultime due stagioni ha rivestito il ruolo di vice allenatore di Frank Vogel ai Los Angeles Lakers, conquistando il titolo nella bolla di Orlando.

Pierce ha un’esperienza piuttosto breve come head coach. Ha guidato gli Atlanta Hawks per le ultime due stagioni, prima di essere esonerato all’inizio di questa dopo una pessima partenza con un record di 14-20. Staremo a vedere chi sarà il sostituto di Stevens durante la prossima stagione.

