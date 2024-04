Mercato NBA, Neemias Queta ottiene un biennale dai Boston Celtics

Giunto a Boston con la formula two-way nel mese di settembre 2023, Neemias Queta viene ora confermato dai Celtics in vista degli imminenti Playoff NBA e per le stagioni a venire. Secondo quanto si apprende da più fonti interne alla lega, il nuovo accordo standard è stato raggiunto sulla base di un biennale. Team option per la stagione 2024-2025. Queta, primo giocatore portoghese a firmare un contratto a tempo pieno, occuperà di fatto il 15 e ultimo posto a roster per i biancoverdi nel corso della postseason che scatterà tra una decina di giorni, il 20 aprile 2024. In questa stagione – 26 presenze – sta viaggiando a 4.6 punti e 4.1 rimbalzi di media.

