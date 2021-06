NBA, panchina Celtics: si candida Drew Hanlen, preparatore di Tatum e altre star della lega

I Boston Celtics cercano il sostituto di Brad Stevens, o meglio, Brad Stevens cerca il suo successore. Dalla panchina alla scrivania, l’ex capo allenatore dei biancoverdi sarà chiamato a una prima scelta cruciale, in grado di orientare il nuovo corso di una delle franchigie storiche della NBA.

Il ribaltone di queste ore a Boston porta a un cambio di passo epocale. Tra i papabili per il ruolo di guida tecnica della squadra emergono i nomi di Lloyd Pierce e Jason Kidd su tutti. C’è però una candidatura a sorpresa. Si tratta di Drew Hanlen, noto e stimato preparatore atletico e consulente di alcune delle stelle del panorama NBA: Tatum, per stare in casa Celtics, ma anche Embiid, Bradley Beal, Markelle Fultz.

Chi dovrebbe essere il nuovo allenatore dei Celtics? Hanlen risponde presente in un tweet.

