NBA, John Beilein nuovo Director of Player Development dei Pistons

Secondo il giornalista del The New York Times Marc Stein, i Detroit Pistons hanno annunciato che John Beilein sarà il loro prossimo director of player development. Beilein è noto per aver guidato per ben dodici anni i Michigan Wolverines nel campionato NCAA, conducendoli in due occasioni alla finale nazionale.

The Pistons are hiring former Cavaliers and Michigan coach John Beilein as their director of player development, league sources say. — Marc Stein (@TheSteinLine) June 2, 2021

In seguito, nel 2019 ha firmato un contratto di cinque anni in qualità di head coach dei Cleveland Cavaliers. Tuttavia, l’avventura con la franchigia dell’Ohio non è andata secondo i piani, con le dimissioni arrivate al termine della prima stagione anche a causa di rapporti non idilliaci con il roster a disposizione.

I Pistons, lo ricordiamo, hanno concluso la stagione con un record di 20-52, chiudendo all’ultimo posto della Eastern Conference.

