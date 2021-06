Dopo l’ennesima eliminazione dei Boston Celtics ai Playoff NBA, Danny Ainge ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni da President of Basketball Operations e ritirarsi. Il tutto è avvenuto in poche ore, nella giornata di oggi, con la franchigia che ha anche annunciato che Brad Stevens entrerà a far parte del front office dei Celtics e lascerò il suo ruolo di head coach.

A questo punto, il primo lavoro da dirigente della franchigia per Brad Stevens sarà quello di andare alla ricerca del nuovo capo allenatore di una squadra che ha bisogno di ritrovare se stessa. C’è da sottolineare come Ainge lavorerà fianco a fianco con Brad nella prossima offseason per aiutarlo a completare la transizione, dopodiché dirà ufficialmente addio.

Secondo quanto riportano fonti di ESPN, Stevens – dopo 8 anni come allenatore di Boston – aveva confessato di essere particolarmente stanco del ruolo di coach, soprattutto dopo la scorsa stagione vissuta parzialmente all’interno della bolla di Orlando. Queste le parole di Stevens da nuovo President of Basketball Operations:

“Sono grato alla proprietà e a Danny per avermi affidato questa opportunità. Sono entusiasta di ricoprire questo nuovo ruolo e inizierò con la ricerca del profilo giusto per allenare la nostra squadra.”

Ainge, 62 anni, è stato l’architetto dell’ultimo titolo di Boston del 2008 con Paul Pierce, Kevin Garnett e Ray Allen, ed era il terzo dirigente attualmente più longevo di qualsiasi franchigia NBA, dietro solo a Pat Riley con i Miami Heat (1995) e Gregg Popovich con i San Antonio Spurs (1996).

Danny ha salutato la franchigia con queste dichiarazioni:

“Aiutare a guidare questa organizzazione è stata l’emozione di una vita, e avendo lavorato fianco a fianco con Stevens da quando è qui, so che non potremmo essere in mani migliori. Sono grato alla proprietà, a tutti i miei colleghi dei Celtics e a tutti i tifosi di Boston per avermi accompagnato in questo lungo viaggio.”

Durante i suoi 18 anni con i Celtics, Ainge ha assunto solo due allenatori: Doc Rivers, ingaggiato nel 2004, prima di sconvolgere il mondo del basket assumendo Brad Stevens – allora allenatore di Butler University Stevens – in sostituzione dello stesso Rivers il quale decise di firmare con i LA Clippers nel 2013.

Leggi Anche

NBA, Celtics eliminati: Danny Ainge lascia?

NBA, crisi Lakers: Anthony Davis ancora in dubbio per Gara 6

NBA, probabile la presenza in campo di Doncic per Gara 5