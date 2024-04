NBA, i Celtics asfaltano i Thunder e hanno il record migliore della lega

I Celtics hanno dominato contro i Thunder stanotte, e con la vittoria per 135-100 sono certi di avere il miglior record della NBA. Il successo non è mai stato in discussione, con Boston che si è ritrovata davanti già nel primo quarto. Ma è stato nell’ultimo quarto che gli avversari hanno mollato, e i Celtics hanno avuto un parziale a favore di 42-17. Il miglior giocatore della serata è Kristaps Porzingis, che mette a referto 27 punti, 12 rimbalzi e cinque stoppate.

Boston ha ad oggi un record di 60 vittorie e 16 sconfitte, ed è la 14esima stagione da almeno 60 vittorie per la franchigia del Massachusetts. L’head coach Joe Mazzulla si è detto felice che la sua squadra ha ufficialmente il miglior record della NBA, ma ha aggiunto anche che non darà questo traguardo per scontato:

“È molto difficile trovarsi in questa situazione, e potrebbe non succederci mai più. Abbiamo parlato di questo risultato come squadra, per cercare di considerare questa partita come quella decisiva. Per questo ci siamo imposti di essere in grado di vincere. Penso che fosse importante per noi simulare questa situazione. Ora dovremmo goderci la serata, e quando ci sveglieremo domani a nessuno importerà”

Jaylen Brown ha parlato del miglioramento dei Celtics nel corso degli anni, e anche della sua condizione fisica. Lo staff medico ha detto che ha una distorsione al polso sinistro, ma è un problema lieve e dovrebbe rientrare presto:

“Non stiamo saltando nessun passaggio. Ora siamo arrivati a sessanta vittorie, e siamo sulla buona strada. Quando inizieranno i Playoff si tornerà al punto di partenza. Penso che la mia mano vada bene. Non ne sono preoccupato pensando al futuro, ma mi ha dato un po’ di fastidio stanotte”

Per i Thunder, la sconfitta contro Boston non permette di agganciare Minnesota e Denver al primo seed della Western Conference. Le assenze pesanti (Shai e Jalen Williams) si sono fatte sentire, ma l’obiettivo per OKC è ritrovare i suoi due migliori giocatori in condizione per i Playoff.

