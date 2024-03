Celtics, la previsione di Sam Mitchell sui Playoff NBA 2024 di Boston

I Boston Celtics, ad oggi l’unica squadra qualificata direttamente ai Playoff hanno vinto nove delle ultime 10 partite giocate. Allargando lo sguardo, la serie positiva che si estende a 20 delle ultime 22. L’attenzione mediatica attorno ai biancoverdi, già di norma superiore alla media, è ovviamente alta.

Sam Mitchell, oggi opinionista per NBA TV, si è lanciato in una previsione sul percorso che attende i Boston Celtics nel corso della postseason, che scatterà il prossimo 20 aprile.

“I don’t see anybody in the Eastern Conference that can challenge them. … I could see Boston losing two games going through the whole playoffs until they get to the Finals.”@SamMitchellNBA on the @Celtics 🗣️ pic.twitter.com/OA3iRt9WdJ

— NBA TV (@NBATV) March 24, 2024