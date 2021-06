NBA, Knicks obbligati a vincere: RJ Barrett nervoso in conferenza stampa

Gara 5 al Madison Square Garden in programma nella notte è l’ultima spiaggia per i New York Knicks, che devono vincere per rimanere in corsa nella serie contro gli Atlanta Hawks. Comprensibile la tensione nell’ambiente bluarancio a poche ore dalla palla a due. Va detto che i giornalisti accreditati per la conferenza non hanno fatto nulla per calmare le acque, anzi. RJ Barrett ha risposto piccato a chi gli chiedeva un giudizio sulla stagione in caso di eliminazione dopo la quinta partita.

“Perché dovete essere così negativi, non penso a un’ipotesi di sconfitta. Stanotte vinceremo, non ci penso. Domanda del ca**o.”

RJ Barrett on how the Knicks will view their season if the series ends tonight:

"We're winning tonight, I'm not thinking about that" pic.twitter.com/vJ8BwFMI0Q

