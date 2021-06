Mercato NBA, Lakers fiduciosi sulla permanenza di Alex Caruso

I Los Angeles Lakers sono arrivati al punto cruciale della loro stagione. Gli attuali campioni NBA sono ad una sconfitta di distanza dall’essere eliminati dai Phoenix Suns. Nonostante l’incertezza, la dirigenza gialloviola sta già pensando alla prossima stagione. Tra i free-agent che i Lakers vorranno trattenere c’è senza dubbio Alex Caruso.

Secondo quanto riporta Jake Fischer di Bleacher Report, Caruso ha sviluppato un forte legame con LeBron James, e sarebbe fortemente interessato a continuare la sua carriera al suo fianco. Un’ottima notizia per i Los Angeles Lakers, che potranno far leva sulla voglia del giocatore di continuare la sua esperienza come scudiero di LeBron in quel di LA.

Alex Caruso non è solo il beniamino di molti tifosi NBA, ma è anche un solidissimo giocatore. La guardia è un difensore eccezionale, un buon tiratore ed ha la mentalità giusta per giocare in una squadra che punta al titolo. In questa stagione ha guadagnato 2 milioni e 750 mila dollari. In estate sarà free agent senza restrizioni, ed è chiaro che vorrà monetizzare i progressi dimostrati. Molte squadre saranno interessate a lui, e probabilmente punterà ad un pluriennale da circa 10-12 milioni di dollari a stagione.

Cifre importanti, che i Lakers potrebbero offrire senza problemi, visto che possiedono i diritti Bird sul giocatore, e quindi possono rinnovarlo a qualsiasi costo. Tuttavia, la dirigenza gialloviola dovrà fare i conti con svariati giocatori in scadenza di contratto. Drummond, Harrell, Schroder, Kuzma, Matthews e Morris saranno tutti free agent, ed è improbabile che restino tutti a Los Angeles. I Lakers dovranno fare delle scelte nella composizione del supporting cast per la prossima stagione, ma potranno probabilmente contare sulla “connection” tra Alex Caruso e LeBron James.

