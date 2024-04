Mercato NBA, Jrue Holiday firma il rinnovo con i Celtics

Prima dell’inizio dei Playoff, i Boston Celtics hanno voluto blindare un loro pezzo forte per i prossimi anni. Secondo quanto riportato da Adrien Wojnarowski, Jrue Holiday ha firmato un rinnovo da quattro anni e 135 milioni. Holiday ha rifiutato la player option da 37.3 milioni prevista per la stagione 2024-25 per allungare la durata del contratto. In questo modo Boston guadagna qualche milione nel monte salari della prossima stagione.

Holiday è arrivato ai Celtics grazie a una trade con i Trail Blazers, che a loro volta lo avevano accolto nello scambio che ha portato Damian Lillard ai Bucks. Il cinque volte NBA All-Defensive Team non è mai sceso in campo con Portland, e ha iniziato questa regular season con la maglia di Boston. Le sue medie in stagione sono di 12.5 punti, 5.4 rimbalzi, 4.9 assist e una rubata a partita.

I suoi numeri realizzativi sono i peggiori dall’anno di rookie, ma nei Celtics sono altri i giocatori che devono segnare con la palla in mano. La sua importanza è soprattutto nella metà campo difensiva. Holiday è uno dei giocatori migliori della NBA in difesa. Per Boston è particolarmente preziosa la sua versatilità nei matchup difensivi. Secondo una ricerca di ESPN Stats & Information, in questa stagione Holiday ha difeso 19 giocatori per almeno 40 azioni, e tra questi ci sono Jalen Brunson, Giannis Antetokounmpo e Zion Williamson.

Avere un giocatore in grado di marcare avversari così diversi facilita, e di molto, il ruolo del coaching staff. A ottobre Brad Stevens, che dopo una carriera da capo allenatore è passato nel front office dei Celtics, ha parlato di Holiday come un obiettivo da tempo della franchigia. Era da anni che Boston seguiva l’ex guardia di New Orleans, e quando si è manifestata l’occasione non ci hanno pensato due volte. Il rinnovo era nell’aria, e adesso l’obiettivo è uno solo: vincere il primo anello dal 2008.

