NBA, Rasheed Wallace: “Westbrook è il miglior giocatore della lega”

Nonostante la sconfitta incassata per mano dei Boston Celtics nella serata d’apertura del Play-in, Washington è riuscita caparbiamente a conquistare i Playoff, battendo in casa gli Indiana Pacers con il punteggio di 142-115.

Proprio mentre la franchigia della capitale passeggiava entusiasta sulle macerie dei Pacers, la NBA ha reso noti i nomi dei tre finalisti per ogni premio individuale. Per quanto riguarda l’MVP, gli addetti ai lavori sembrano non aver tradito né le evidenze statistiche dei singoli né i record delle franchigie, sentenziando che uno tra Curry, Embiid e Jokic sarà nominato miglior giocatore della stagione.

La voce fuori dal coro, come sempre in questi casi, non si è fatta attendere. Intervenuto nel corso del programma The Jump proprio del palinsesto ESPN, Rasheed Wallace ha espresso la propria opinione in merito al premio individuale più prestigioso, partecipando alla disputa con un contributo da anni accantonato:

”Così vincerà l’MVP uno tra Curry, Embiid e Jokic? Complimenti a questi ragazzi per la nomination, ma vorrei dedicare una nota di merito ad un altro giocatore. Russell Westbrook è il miglior giocatore della lega, a mio avviso. Non si tratta di sottovalutare LeBron, KD, Harden o Giannis, bensì di esaltare i numeri di un profilo unico nella storia del gioco. Ha concluso la quarta stagione della carriera con una tripla doppia di media, capeggiando peraltro la classifica degli assist. Russ ha perfino superato Oscar Robertson in testa alla classifica ogni epoca riguardante le triple doppie registrate nell’arco della carriera, riscrivendo un record che pareva inarrivabile. È la guida tecnica e caratteriale dei suoi e sono convinto che, grazie alla compresenza di Beal, Washington darà fastidio anche ai 76ers, nonostante siano testa di serie ad Est.”

