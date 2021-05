NBA, Nets macchina da punti: 130 in Gara 2 contro i Celtics

I Brooklyn Nets si portano sul 2-0 nella serie di 1° turno contro i Boston Celtics. Lo strappo già nel primo tempo, chiuso con 24 lunghezze di vantaggio. Durant e soci hanno inoltre stabilito un nuovo record per la franchigia: non era mai successo prima che la squadra raggiungesse quota 130 punti segnati ai Playoff, per giunta nei soli tempi regolamentari.

L’ultima occorrenza simile risale infatti alla Gara 4 della serie tra Chicago Bulls e Brooklyn Nets, primo turno Playoff 2013. In quell’occasione, però, la gara si risolse solo dopo tre supplementari (134-42 Bulls). La serie venne decisa in Gara 7, partita che vide assoluto protagonista anche Marco Belinelli.

The Nets reached 130 points in a playoff game for the 2nd time in franchise history and the first time in a regulation game.

They scored 134 points against the Bulls in game 4 of the 2013 1st round, a game that went 3 OT. pic.twitter.com/4pUzWjJPM3

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 26, 2021