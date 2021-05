Nella notte della penultima partita del Play-in, la NBA annuncia i finalisti per il premio MVP e per tutti gli altri riconoscimenti. Per il Most Valuable Player sarà corsa a tre tra Nikola Jokic, Joel Embiid e Steph Curry, protagonisti di una stagione incredibile.

Nikola Jokic viene dalla sua migliore stagione al livello offensivo, con una media di 26.4 punti, 10.8 rimbalzi e 8.3 assist, stesso discorso per Joel Embiid che, con i suoi 28.5 punti, 10.6 rimbalzi, 2.8 assist e 1.4 stoppate a partita, ha portato Philadelphia al primo posto della Eastern Conference. D’altra parte non poteva mancare Steph Curry che, a 33 anni, ha una media di 32 punti a partita con i quali ha portato gli Warriors al Play-in.

I finalisti per il Rookie of the Year sono LaMelo Ball dei Charlotte Hornets, Anthony Edwards dei Minnesota Timberwolves e Tyrese Haliburton, talento dei Sacramento Kings.

Scontro tra titani per aggiudicarsi il premio di Difensore dell’anno, dove i candidati saranno Draymond Green di Golden State, Rudy Gobert degli Utah Jazz e, infine, Ben Simmons dei Philadelphia 76ers.

Passando ai i finalisti del Most Improved Player troviamo il trio formato da Julius Randle dei New York Knicks, Jerami Grant di Detroit e, infine, del numero 1 dei Denver Nuggets Michael Porter Jr.

Per concludere tra i finalisti dei premi NBA Sixth Man e Coach of the Year c’è il predominio dei Jazz: spiccano i nomi, infatti, di Jordan Clarkson, Joe Ingles e coach Quin Snyder che se la dovranno vedere, rispettivamente, con il duo Knicks Derrick Rose–Tom Thibodeau e Monty Williams di Phoenix.

NBA Coach of the Year Finalists… Quin Snyder, Tom Thibodeau and Monty Williams! #NBAAwards pic.twitter.com/8k3xMuGmEY — NBA (@NBA) May 21, 2021

