NBA, Antetokounmpo onesto: “Riscossa Milwaukee? Non so se quest’anno sarà diverso”

Nuova postseason e nuova avventura per i Milwaukee Bucks. Dopo le ultime due clamorose eliminazioni per mano di Toronto Raptors e Miami Heat, la compagine del Wisconsin si ripresenta ai Playoff NBA 2021 con immutata speranza di poter lottare per il titolo NBA. Rispetto alle precedenti regular season – chiuse saldamente al primo posto – Milwaukee quest’anno si è prenotata con il terzo seed ad Est e con un quintetto decisamente diverso dal solito. Se sarà efficace per sopravvivere ai basket Playoff, lo scopriremo solo strada facendo. Quello che è certo, è che i Bucks si ritroveranno nuovamente di fronte agli Heat.

Giannis Antetokounmpo – ai microfoni – dei giornalisti, si è quindi lasciato andare ad una opinione personale:

“Non so se quest’anno sarà diverso, non vi mentirò. Potrebbe succedere la stessa cosa dell’anno passato, chi lo sa? Vedremo. I risultati parleranno da soli. L’anno scorso, probabilmente a causa della bolla, non riuscivo a staccarmi dal basket. Ad esempio, quando perdevamo una partita e tornavamo in hotel, non potevo fare molto di diverso se non riguardare le cose che non avevano funzionato. Così ti intristivi ancor di più. Poi i media erano pronti a sottolineare ogni passo falso e quindi ne tenevi conto. Mentre quando eravamo in grado di vincere una partita, allora si pensava l’estremo opposto, ossia “siamo pronti a vincere tutto…”. Dobbiamo essere bravi a non rincorrere le emozioni, a seguire questi alti e bassi. Dovremo solo scendere in campo e stare tranquilli: non vinceremo 16 partite di fila. Ma si spera di non perderne quattro consecutive.”