Play-in NBA: 50 punti di Tatum e Boston vola ai Playoff, Sabonis spazza via gli Hornets

(#10) Charlotte Hornets 117 – 144 Indiana Pacers (#9)

Gara senza storia quella andata in scena alla Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis, dove i ragazzi di coach Bjorkgren fanno un passettino in avanti verso la postseason superando la squadra di coach Borrego, testa di serie numero 10 ad est, approdando così allo spareggio finale di questi play-in dove ad attenderli troveranno i Wizards di Beal e Westbrook, usciti sconfitti dal match del TD Garden.

La serata di Charlotte inizia come peggio non potrebbe, con gli ospiti che incassano 16 punti di scarto nel solo primo quarto (24-40) compromettendo di fatto il buon esito del match. Tra l’assenza di Gordon Hayward e le tante disattenzioni di prime e seconde linee, sul parquet di Indiana va in scena un autentico massacro orchestrato da Domantas Sabonis: 14 punti, 21 rimbalzi e 9 assist per il figlio d’arte, che segna, distribuisce palloni e lavora bene sotto le plance confezionando il successo che vale il pass per la finalissima del play-in.

Uno dei pochi a provarci in casa Hornets è Miles Bridges, autore di 23 punti, 8 rimbalzi e 4 assist, mentre per i padroni di casa segnaliamo anche i 23 punti di un sorprendente Oshae Brisset.

(#8) Washington Wizards 100 – 118 Boston Celtics (#7)

Nella serata più importante della stagione, almeno per il momento, la truppa di Brad Stevens non delude le aspettative e sul parquet amico del TD Garden si regala l’accesso al tabellone principale dei Playoff, dove Boston dovrà vedersela con i Nets di Steve Nash.

Prima di iniziare a preoccuparsi di KD, Harden e Irving, però c’è la concorrenza dei Wizards da superare: i Celtics partono con il piede giusto chiudendo il primo quarto sul +6 (21-27), per poi subire il ritorno degli ospiti, che nella seconda frazione cambiano improvvisamente marcia ribaltando il risultato (54-52).

Le parole di coach Stevens negli spogliatoi sembrano sortire il giusto effetto nello spirito dei padroni di casa, che una volta rientrati in campo rimettono la testa avanti con la determinazione giusta per chiudere una volta per tutte il discorso. Nel solo terzo quarto, infatti, Tatum e compagni rifilano 12 punti di scarto agli avversari, costretti ben presto a sventolare bandiera bianca nel quarto periodo.

Il protagonista assoluto del match porta il nome di Jayson Tatum, che realizza 50 punti con 8 rimbalzi. Buona anche la prova di Kemba Walker, autore di 29 punti, mentre dall’altra parte Russell Westbrook – 20 punti, 14 rimbalzi e 5 assist per lui – e Bradley Beal – 22 punti, 9 rimbalzi e 6 assist – non riescono a rispondere a tono allo 0 di Boston. Pazienza. D’altra parte, nulla è ancora perduto: resta ancora un match – lo scontro con i Pacers di giovedì notte – per continuare a cullare il sogno postseason.