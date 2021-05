NBA, Victor Oladipo potrebbe saltare la prossima stagione

Bruttissima notizia per i Miami Heat a pochi giorni dall’inizio dei Playoff. Come riportato da Brian Windhorst di ESPN, Victor Oladipo potrebbe infatti essere costretto a saltare la prossima stagione dopo l’operazione al tendine del quadricipite delle ultime settimane.

Secondo il reporter, ci sarebbero “buone possibilità” di non rivedere la guardia sul parquet il prossimo anno. Purtroppo per l’ex-Indiana, la notizia arriva nel peggior momento possibile: Oladipo avrebbe infatti confrontato Miami per ottenere potenzialmente il contratto più lucroso della sua carriera in questa offseason, dopo una carriera già pesantemente condizionata dagli infortuni.

Il 29enne aveva scommesso su se stesso rifiutando rinnovi contrattuali con Indiana e Houston per poter diventare parte di una contender; dopo essere approdato a Miami il giocatore non è però mai stato in grado di tornare ai livelli All-Star di un tempo, continuando a combattere con fastidiosi infortuni.

Anche il front office degli Heat si trova ora in una posizione scomoda. Seppur Miami non abbia rinunciato a pezzi pregiati (Bradley e Olynyk), l’esperimento Oladipo rischia di essere destinato ad una fine prematura, lasciando Pat Riley alla ricerca di una nuova star da portare a South Beach per rendere la squadra una contender a tutti gli effetti.

