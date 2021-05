Programmazione NBA su Sky: le partite dal 22 al 25 maggio

Tra il 22 e il 25 maggio saranno 5 gli incontri da seguire, diretta su Sky e in streaming su Now, tutti validi per il primo turno dei Playoff, al via da domani. Si gioca al meglio delle sette partite e passa il turno chi per primo arriva a quattro vittorie. Tutto questo in attesa di scoprire chi vi parteciperà tra Golden State Warriors e Memphis Grizzilies, che nella prossima nottata giocheranno l’ultimo dei Play-In che dà diritto a partecipare alla Postseason. Match in onda in diretta alle ore 3 su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno. I Playoff saranno anche l’occasione per vedere all’opera due italiani, che hanno superato la Regular Season con le loro squadre, Danilo Gallinari, con gli Atlanta Hawks, e Nicolò Melli, con i Dallas Mavericks.

Programmazione NBA su Sky dal 22 al 25 maggio

Sabato 22 maggio

ore 20, Gara 1: Milwaukee Bucks-Miami Heat su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento live Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Differita domenica 23 maggio ore 9 e ore 16.30 Sky Sport NBA.

ore 22.30, Gara 1: Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento live Alessandro Mamoli e Marco Crespi. Differita domenica 23 maggio ore 11 e ore 14 Sky Sport NBA.

Domenica 23 maggio

ore 19, Gara 1: Philadelphia 76ers-Washington Wizards su Sky Sport NBA con commento live Flavio Tranquillo e Marco Crespi. Differita lunedì 24 maggio ore 11, ore 17 e ore 21 Sky Sport NBA)

ore 21.30, Gara 1: Phoenix Suns-Los Angeles Lakers su Sky Sport NBA con commento live Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna. Differita lunedì 24 maggio ore 9 e ore 14 Sky Sport NBA)

Notte lunedì 24-martedì 25 maggio

ore 4, Gara 2: Denver Nuggets-Portland Trail Blazers su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento live originale. Differita martedì ore 11, ore 14, ore 18 e ore 21 Sky Sport NBA; commento Flavio Tranquillo e Matteo Soragna.