NBA, LeBron James: “Felice di far parte dei Lakers: è l’eredità di Kobe Bryant”

In serata, i Los Angeles Lakers hanno battuto gli Indiana Pacers nel tentativo di inseguire il sesto posto attualmente occupato dai Portland Trail Balzers. Ma non è tanto questo la notizia di giornata, poiché gli occhi sono tutti sulla cerimonia Hall of Fame della classe 2020. Tra i nomi che verranno introdotti c’è anche quello di Kobe Bryant, da sempre uno dei più grandi amici di LeBron James. Proprio quest’ultimo, al termine della partita vinta con Indiana, ha voluto ricordare l’ex leggenda gialloviola con queste parole:

“È un bel momento per i Lakers. Come ho detto già una volta: si tratta di una celebrazione per un altro grande Laker, e sono solo felice di far parte della sua eredità”.

"It's a celebration for another Laker great, and I'm just happy to be a part of his legacy." @KingJames spoke with @LakersReporter about Kobe Bryant's Hall of Fame induction and how his ankle felt in his return to the lineup. pic.twitter.com/8LAgCljUhP — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) May 15, 2021

Bryant sarà introdotto tra poche ore nella Basketball Hall of Fame, insieme a molte altre leggende, tra cui Tim Duncan e Kevin Garnett. James ha inoltre affermato che Kobe e Gianna stavano “guardando in basso” anche durante la cerimonia di consacrazione avvenuta nella giornata di ieri, in cui Vanessa Bryant ha fatto indossare la giacca della Hall of Fame di Kobe a Natalia Bryant, figlia maggiore.

Durante i due decenni di Kobe con i Lakers, il Mamba ha ottenuto diversi risultati speciali, tra cui la vittoria di cinque titoli NBA. Bryant è stato anche 18 volte All-Star, due volte MVP delle finali NBA, due volte miglior marcatore stagione e una volta MVP della regular season. Durante tutta la sua carriera, Kobe ha registrato una media di 25.0 punti, 5.2 rimbalzi, 4.7 assist e 1.4 palle recuperate a partita in 1.346 gare, tutte giocate in gialloviola. Con 33.643 punti in carriera, Bryant si trova al quarto posto nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi NBA dietro solo a Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone e LeBron. James ha seguito le orme di Bryant, trascinando i Lakers alla vittoria dell’ennesimo titolo nello scorso ottobre.

