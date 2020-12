Vuoi scoprire la classifica dei migliori marcatori NBA? Dovete sapere che nel corso della sua storia, la Lega ha vissuto diverse generazioni di giocatori davvero fantastici. Il caso più eclatante è quello di Wilt Chamberlain, lungo ex Lakers presente ancora oggi in questa speciale graduatoria, in un basket fatto di partite meno frequenti come invece capita nella pallacanestro moderna. Ma non solo. A suon di canestri, troviamo le altre leggende che hanno in qualche modo segnato un’epoca. Come possiamo dimenticare quello che ha fatto Shaquille O’Neal con la sua stazza, oppure il lavoro di Dirk Nowitzki, unico europeo nella top 10 della classifica marcatori?

I migliori 10 Marcatori NBA

Andiamo quindi a vedere chi sono i 10 migliori realizzatori della lega, cercando di analizzare anche la loro media punti rispetto alle partite totali giocate.

10. Elvin Hayes – 27.313 punti

L’ala grande è il primo giocatore in questa top 10 con più di 27.000 punti realizzati nella NBA. L’ex stella dei Washington Bullets, con i quali si è portato a casa il suo unico titolo nel 1978, ha disputato 1303 partite in 16 stagioni, saltandone solamente 8 per infortunio. Questo spiega la sua grande continuità produttiva con una media finale di 21.0 punti, 12.5 rimbalzi e 2.0 stoppate. Dodici volte All-Star, Hayes è anche ricordato per la “partita del secolo” delle finali NCAA del 1968 che ha visto i suoi Houston Cougars avere la meglio su UCLA, guidata da Lewis Alcindor. In quell’occasione chiuse il match con 39 punti e 15 rimbalzi. Il resto è storia.

9. Moses Malone – 27.409 punti

Ex compagno di squadra di Elvin Hayes, il buon Moses Malone è certamente un altro di quei talenti messi in vetrina dalla NBA negli anni ’70 e ’80. Considerato uno dei centri più forti della Lega, Moses durante la sua carriera riuscì a conquistare ben 3 MVP, a corredo di quanto detto sopra. Chiuse come miglior rimbalzista stagionale per 6 volte e in 12 venne convocato all’All-Star Game. Nel corso della sua avventura NBA riuscì a conquistare 1 titolo: Philadelphia 1983 con Julius Erving. Chiuse la sua carriera cestistica con 1455 partite giocate e una media di 20.3 punti + 12.3 rimbalzi a partita.

8. Shaquille O’Neal – 28.596 punti

Forse il centro più dominante di sempre per stazza. Shaquille O’Neal non aveva eguali, così ecco che l’ex lungo di Lakes e Magic è riuscito a piazzarsi in ottava posizione tra i migliori marcatori della NBA. Sotto canestro era semplicemente unstopable. Dal 1993 al 2011 Shaq è stato uno minaccia nelle aree avversarie. In 1207 partite giocate, Big Aristotele ha chiuso con una media di 23.7 punti + 10.9 rimbalzi a partita. Avrebbe potuto produrre decisamente di più se avesse curato in maniera attenta la sua forma fisica. Segnare quasi 29.000 punti in NBA, però, non è comunque banale. E questo ci da testimonianza del suo immenso talento.

7. Wilt Chamberlain – 31.419 punti

Insieme a Shaq uno dei centri più forti e dominanti di sempre. Wilt Chamberlain non ha bisogno di presentazioni. Detentore del record di punti realizzati in una singola partita (100), Wilt in soli 13 anni di carriera ha segnato più di 30.000 punti nella Lega. Storica la stagione 1961-1962 chiusa a più di 50 punti di media e 27.2 rimbalzi catturati a partita. Irreale. In 1045 partite, Chamberlain ha viaggiato con 30.1 punti + 22.9 rimbalzi di media e il 54% dal campo. É stato nominato 4 volte MVP della Regular Season. Cifre interessanti per riassumere quello che ha compiuto nel mondo della pallacanestro.

6. Dirk Nowitzki – 31.560 punti

Amore eterno per WunderDirk. Nowitzki è approdato nella Lega con la maglia dei Dallas Mavericks quando aveva ancora 20 anni ed ha salutato il mondo della pallacanestro con la stessa maglia 20 anni dopo. Autentica bandiera di Dallas, il tedesco ha realizzato tutto quello che sognava in Texas: 14 volte All-Star, 1 titolo MVP, 1 anello NBA, 1 titolo di MVP delle Finals. E una infinità di canestri realizzati per 31.560 punti totali. In 1522 partite, Nowitzki ha viaggiato con una media di 20.7 punti + 7.5 rimbalzi ad allacciata di scarpe.

5. Michael Jordan – 32.292 punti

Signori, dobbiamo davvero aggiungere qualcosa alla figura di Michael Jordan? La leggenda più luminosa dell’intero panorama NBA si trova ‘solo’ in quinta posizione poiché nel corso della sua carriera si è ritirato due volte, ma la media punti non mente: 30.1 punti a partita e 1072 incontri totali. Mancano 4 stagioni all’appello. Dovessimo proiettarle, staremmo certamente parlando di una classifica diversa: il primo posto non sarebbe stato utopia.

4. Kobe Bryant – 33.643 punti

Il compianto Kobe ha lasciato il suo personalissimo segno all’interno di questa lega con più di 33000 punti segnati. Superando anche il suo idolo di sempre: Michael Jordan. Bryant, una vita vissuta con la maglia dei Los Angeles Lakers, ha chiuso la sua carriera solo qualche anno fa, dopo una serie inenarrabile di vittorie. Stiamo parlando di cinque titoli portati a casa, una volta MVP della Lega, 2 volte MVP delle Finals… e 18 presenze all’All-Star Game. Bleeding gialloviola. 1346 partite per 25 punti di media.

3. LeBron James – 34.285 punti

Il sorpasso di LeBron nei confronti di Kobe è avvenuto solo nel gennaio 2020, poche ore prima dell’ormai famoso incidente a Kobe. L’attuale stella dei Lakers si trova in terza posizione di questa speciale graduatoria con più di 34mila punti messi a segno. La sua carta d’identità dice 36 anni: dovesse riuscire a resistere per ancora qualche stagione, potrebbe certamente scalzare Malone – in seconda posizione – e minacciare seriamente Kareem Abdul-Jabbar. Certo, servirebbe un miracolo, ma LeBron ci ha abituati a bene. Per ora i suoi numeri dicono 1267 partite con una media di 27.1 punti + 7.4 rimbalzi.

2. Karl Malone – 36.928 punti

Chi è l’unico in questa top-10 a non aver mai vinto un titolo NBA? Sì, Karl Malone. Uno dei lunghi più forti della storia del gioco. Una vita con la maglia degli Utah Jazz con cui ha sfiorato due titoli (citofonare Michael Jordan, ndr) fino alla rincorsa disperata nel suo ultimo anno di carriera con i Lakers e la sconfitta nelle Finals contro Detroit. Stiamo parlando di 1476 partite con una media di 25.0 punti + 10.1 rimbalzi.

1. Kareem Abdul-Jabbar – 38.387 punti

Chi è il miglior marcatore NBA di sempre? Per ora la risposta corretta è Kareem Abdul-Jabbar. L’ex stella di Milwaukee e Lakers, con il suo gancio cielo ha esasperato ogni avversario. Impraticabile per tutti. La continuità avuta dal 6 volte MVP della Lega ha infranto ogni record. È stato un atleta in grado di scendere in campo in 1560 occasioni per una media punti di 24.6 con un clamoroso 55.6% al tiro. A differenza di Shaq e Wilt, il buon Kareem se la cavava discretamente anche ai tiri liberi (72%). Sostanzialmente non aveva punti deboli. Ecco spiegata la prima posizione. Per alcuni è il GOAT, per altri no. I numeri, per ora, parlano per lui.

Classifica completa migliori marcatori NBA

Posizione Nome Punti Partite Media 1 Kareem Abdul-Jabbar 38 387 1 560 24,607 2 Karl Malone 36 928 1 476 25,019 3 LeBron James 34 285 1 267 27,060 4 Kobe Bryant 33 643 1 346 24,995 5 Michael Jordan 32 292 1 072 30,123 6 Dirk Nowitzki 31 560 1 522 20,736 7 Wilt Chamberlain 31 419 1 045 30,066 8 Shaquille O’Neal 28 596 1 207 23,691 9 Moses Malone 27 409 1 329 20,623 10 Elvin Hayes 27 313 1 303 20,962 11 Hakeem Olajuwon 26 946 1 238 21,765 12 Oscar Robertson 26 710 1 040 25,682 13 Dominique Wilkins 26 668 1 074 24,830 14 Tim Duncan 26 496 1 392 19,034 15 Carmelo Anthony 26 461 1 123 23,563 16 Paul Pierce 26 397 1 343 19,655 17 John Havlicek 26 395 1 270 20,783 18 Kevin Garnett 26 071 1 462 17,832 19 Vince Carter 25 728 1 541 16,696 20 Alex English 25 613 1 193 21,469 21 Reggie Miller 25 279 1 389 18,199 22 Jerry West 25 192 932 27,030 23 Patrick Ewing 24 815 1 183 20,976 24 Ray Allen 24 505 1 300 18,651 25 Allen Iverson 24 368 914 26,661 26 Charles Barkley 23 757 1 073 22,140 27 Robert Parish 23 334 1 611 14,484 28 Adrian Dantley 23 177 955 24,269 29 Dwyane Wade 23 165 1 054 21,978 30 Elgin Baylor 23 149 846 27,362 31 Kevin Durant 22 991 851 27,016 32 Clyde Drexler 22 195 1 086 20,437 33 Gary Payton 21 813 1 335 16,339 34 Larry Bird 21 791 897 24,293 35 Hal Greer 21 586 1 122 19,238 36 James Harden 20 962 833 25,164 37 Walt Bellamy 20 941 1 043 20,077 38 Pau Gasol 20 894 1 226 17,042 39 Bob Pettit 20 880 792 26,363 40 David Robinson 20 790 987 21,063 41 George Gervin 20 708 791 26,179 42 Mitch Richmond 20 497 976 21,001 43 Russell Westbrook 20 433 879 23,246 44 Joe Johnson 20 405 1 276 15,991 45 Tom Chambers 20 049 1 107 18,111 46 Antawn Jamison 20 042 1 083 18,506 47 John Stockton 19 711 1 504 13,105 48 Bernard King 19 655 874 22,488 49 LaMarcus Aldridge 19 619 1 004 19,541 50 Clifford Robinson 19 591 1 380 14,196

*in grassetto i giocatori attualmente in attività

**classifica aggiornata al 26 dicembre 2020

