Risultati NBA: i Los Angeles Lakers vincono in Indiana e sperano

Nel matineé di questo sabato NBA, i Los Angeles Lakers hanno vinto contro gli Indiana Pacers dopo 48 minuti di discreto equilibrio con il risultato di 122-115. I californiani sono partiti subito forte chiudendo il primo quarto con il punteggio di 36-28, comandando all’intervallo lungo sul +8 (56-64). Nel secondo tempo, i Pacers hanno tentato la rimonta senza riuscire ad avvicinare gli ospiti se non negli ultimi minuti di gioco. I Lakers, però, nell’ultimo parziale sono stati più freddi, mostrando anche un LeBron James in discreta forma, autore di 7 punti negli ultimi 3 minuti che hanno portato all’allungo decisivo.

Il nativo di Akron ha chiuso il match con 24 punti, 8 rimbalzi e 7 assist a referto in 28 minuti di permanenza sul parquet. Leader scorer per i californiani è stato Anthony Davis: 28 punti e 10 rimbalzi per il lungo. Bene anche Andre Drummond con una doppia doppia da 11 punti e 15 rimbalzi.

Dall’altra parte a nulla sono serviti i 28 punti e 12 assisti registrati da Caris LeVert, seguiti dai 20 di JaKarr Sampson ed i 17 di Doug McDermott. Con questa vittoria i Lakers salgono a quota 41-30, pareggiando il record di Portland. Per evitare il torneo Play-in i ragazzi di Frank Vogel devono vincere contro New Orleans e sperare nella contemporanea sconfitta dei Blazers domani contro Denver.

