Cerimonia NBA Hall of Fame 2020: nomi, ospiti e dove vederla in TV e Streaming

Dopo in rinvio dello scorso anno per note ragioni pandemica, la classe Hall of Fame NBA del 2020 verrà ufficialmente celebrata questa sera. I nove individui che compongono la Classe del 2020 saranno finalmente inseriti nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Da che ora inizia a chi presenterà ogni membro di questa leggendaria classe: ecco tutto ciò che devi sapere sulla cerimonia della Hall of Fame di quest’anno.

Classe della NBA Hall of Fame 2020: i nomi

North American Committee

Kobe Bryant (giocatore) – Riconosciuto postumo, Bryant è stato 18 volte All-Star, cinque volte campione NBA, due volte MVP delle finali, due volte miglior marcatore stagione e una volta MVP. Con Team USA, Bryant ha vinto una medaglia d’oro olimpica nel 2008 e nel 2012.

Tim Duncan (giocatore) – Duncan è stato 15 volte All-Star, cinque volte campione NBA, tre volte MVP delle finali e due volte MVP. Duncan è l’unico giocatore nella storia della NBA con 1.000 o più vittorie con la stessa squadra: 19 anni con gli Spurs .

Kevin Garnett (giocatore) – Garnett è stato 15 volte All-Star, campione NBA una volta con la canotta dei Boston Celtics, 1 MVP e difensore dell’anno. Con USA Basketball, Garnett ha vinto una medaglia d’oro olimpica nel 2000.

Eddie Sutton (allenatore) – Sutton è stato quattro volte National Coach of the Year, otto volte Conference Coach of the Year e il primo allenatore nella storia della NCAA a guidare quattro diverse scuole nel torneo NCAA.

Rudy Tomjanovich (allenatore) – Tomjanovich ha guidato i Rockets al titolo nel 1994 e nel 1995 ed è stato uno dei tre allenatori ad essere riuscito nell’impresa di vincere un campionato NBA e una medaglia d’oro olimpica.

Women’s Committee

Tamika Catchings (giocatore) – Catchings è stata 10 volte All-Star, 1 volta campionessa WNBA e vanta 1 MVP delle finali e 1 MVP della regular season. Catchings è anche quattro volte medaglia d’oro olimpica.

Kim Mulkey (allenatore) – Mulkey ha portato i Baylor Bears a tre campionati nazionali NCAA e si classifica al terzo posto di tutti i tempi tra gli allenatori con la percentuale di vittorie più elevata.

Barbara Stevens (coach) – Allenatrice nei college americani da oltre 40 anni, Stevens è la quinta allenatrice nella storia del basket femminile NCAA a raggiungere le 1.000 vittorie in carriera.

International Committee

Patrick Baumann (collaboratore) – Riconosciuto postumo, Baumann ha contribuito notevolmente al gioco come dirigente della FIBA ​ e membro del Comitato Olimpico Internazionale per più di 10 anni.

I nomi degli ospiti che terranno il discorso

Come già rivelato da ormai diverse settimane, tutti aspettano i discorsi introduttivi di Michael Jordan e Vanessa Bryant per onorare l’ingresso di Kobe all’interno di questa classe di Hall of Famer. Di seguito, ecco la lista completa:

Kobe Bryant sarà presentato da Michael Jordan.

sarà presentato da Michael Jordan. Tim Duncan sarà presentato da David Robinson.

sarà presentato da David Robinson. Kevin Garnett sarà presentato da Isiah Thomas.

sarà presentato da Isiah Thomas. Eddie Sutton sarà presentato da John Calipari, Bill Self e Sidney Moncrief.

sarà presentato da John Calipari, Bill Self e Sidney Moncrief. Rudy Tomjanovich sarà presentato da Calvin Murphy e Hakeem Olajuwon.

sarà presentato da Calvin Murphy e Hakeem Olajuwon. Tamika Catchings sarà presentato da Alonzo Mourning e Dawn Staley.

sarà presentato da Alonzo Mourning e Dawn Staley. Kim Mulkey sarà presentato da Michael Jordan.

sarà presentato da Michael Jordan. Barbara Stevens sarà presentata da Geno Auriemma e Muffet McGraw.

sarà presentata da Geno Auriemma e Muffet McGraw. Patrick Baumann sarà presentato da Russ Granik e Vlade Divac.

Dove vedere la cerimonia NBA Hall of Fame 2020 in TV e Streaming

La cerimonia introduttiva per la classe NBA Hall of Fame 2020 si svolgerà oggi sabato 15 maggio al Mohegan Sun di Uncasville, nel Connecticut. La cerimonia inizierà alle 23.30 italiane e dovrebbe finire verso le 2. La cerimonia sarà condotta da Ahmad Rashad e caratterizzata da una performance speciale di Ne-Yo. Negli Stati Uniti la cerimonia sarà trasmessa in diretta su ESPN. In Italia, invece, potrete seguire la cerimonia in diretta in TV e Streaming dalle 23.30 su Sky Sport NBA e Sky Go.

