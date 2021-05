Risultati NBA: Phoenix asfalta San Antonio, Boston OK con Minnesota

Sono terminate le altre due partite di questo matineé NBA. Dopo aver messo in archivio Lakers-Indiana e New York-Charlotte, gli altri due match delle 20.00 hanno rispettato i pronostici con Boston che ha regolato facilmente Minnesota, mentre Phoenix ha demolito gli Spurs. Andiamo a vedere recap e highlights degli incontri.

Minnesota Timberwolves-Boston Celtics 108-124

Dopo 4 sconfitte consecutive che hanno costretto i Boston Celtics al torneo Play-in, la squadra di Brad Stevens ha ripreso a marciare registrando una facile vittoria contro i Minnesota Timberwolves. Boston ha comandato il match dal primo all’ultimo secondo, mettendo le cose in chiaro sin dal primo quarto, terminato con il punteggio di 37-26. Il resto è stato solamente controllo. Per i Celtics da segnalare 26 punti e 11 rimbalzi in 27 minuti di Jayson Tatum, ed i 18 di Evan Fournier. Per i Timberwolves c’è la solita doppia doppia di Karl-Anthony Towns da 24+14 in 27 minuti.

San Antonio Spurs-Phoenix Suns 103-140

Partita sostanzialmente senza senso per i San Antonio Spurs che dopo il primo tempo si sono ritrovati sotto di più di 20 punti. Nella seconda frazione di gara Phoenix ha letteralmente fatto il bello e cattivo tempo, chiudendo il terzo parziale per 41-23, allungando il proprio vantaggio fino ad un imbarazzante 109-70. Ecco che gli ultimi 12 minuti di gioco sono stati passerella per la compagine allenata da Monty Williams, il quale si è permesso il lusso di chiamare in causa l’intera panchina. Per la squadra dell’Arizona, bene Devin Booker, autore di 27 punti in 26 minuti di gioco, così come Chris Paul in doppia doppia con 16 punti e 10 assist. Da segnalare l’assenza di coach Popovich, il quale ha deciso di andare ad assistere all’introduzione nella Hall of Fame di Tim Duncan.

