NBA, Tyronn Lue commenta la sanguinosa sconfitta contro Houston

La sconfitta di ieri notte dei Los Angeles Clippers contro gli Houston Rockets, per 122 a 115, rischia di pesare molto sulla stagione dei californiani. Attualmente i Clippers sono quarti nella Western Conference con il record di 47-24. Eppure i Rockets, sulla carta, non rappresentavano un avversario così ostico per la squadra di Tyronn Lue: il coach ha infatti deciso di far riposare le sue due stelle, Paul George e Kawhi Leonard. Risultato? I Clippers senza il loro duo delle meraviglie, sono caduti sotto i colpi dei texani.

La verità è che i californiani nelle ultime dieci gare, hanno vinto solo cinque partite e potrebbero così qualificarsi ai Playoff come quarta testa di serie. Se la classifica dovesse rimanere invariata, ci sarebbe un rematch fra Dallas Mavericks e Clippers al primo turno, proprio come durante la bolla di Orlando. Queste le parole di Lue rilasciate a Law Murray:

“Il terzo seed era importante. Tuttavia, arrivavamo da un back-to-back e ho deciso di far riposare i miei giocatori. Penso che la sia stata la decisione giusta quella di far riposare i giocatori. Vedremo chi incontreremo ai Playoff. L’importante era la salute dei miei giocatori.”

I Clippers giocheranno l’ultima partita della stagione regolare contro gli Oklahoma City Thunder. Se vogliono quel terzo posto devono assolutamente vincere e sperare in un passo falso dei Denver Nuggets, impegnati contro Portland.

Leggi anche:

NBA, Russell Westbrook: “È solo un assaggio delle nostre potenzialità”

Cerimonia NBA Hall of Fame 2020: nomi, ospiti e dove vederla in TV e Streaming

NBA, Jerry West contro Jeanie Buss: “Un comportamento offensivo”