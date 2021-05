NBA, LeBron potrebbe tornare in campo settimana prossima

I tifosi dei Lakers possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Dopo essere scivolati in sesta posizione (a un passo dal settimo posto che implicherebbe la necessità di Play-in), infatti, i campioni NBA della scorsa stagione ritrovano finalmente LeBron James, ai box per dei problemi alla caviglia.

Come riportato da Shams Charania, la superstar dovrebbe tornare settimana prossima, probabilmente in uno dei due incontri di martedì o mercoledì, rispettivamente contro i New York Knicks e gli Houston Rockets.

"Sources tell me LeBron James is aiming to return to the Lakers lineup next week…" The latest from NBA Insider @ShamsCharania: pic.twitter.com/JS7Ur1lzEm — Stadium (@Stadium) May 6, 2021

Come indicato dallo stesso Charania, i Lakers non hanno alcuna intenzione di affrettare il rientro del 36enne; James tornerà infatti in campo “soltanto quando si sentirà il più vicino possibile al 100% della forma”. Proprio per questo motivo, l’ala piccola salterà le rimanenti partite di questa settimana (contro Clippers, Blazers e Suns).

Nel frattempo, i Lakers dovranno cercare di tenere duro e non perdere il loro piazzamento Playoff: obbligare LeBron a giocare partite decisive di rientro da un infortunio non sarebbe molto saggio.

