NBA, Shaq e Reggie Miller rispondono alla dichiarazione di LeBron sul torneo Play-in

Con l’avvicinarsi dei Playoff, la discussione all’interno dell’NBA sulla necessità di un torneo Play-in continua. Se da un lato un’idea simile non può che aumentare la competitività e accontentare i fan, dall’altro appare chiaro come le squadre coinvolte (settima e ottava posizione) siano molto meno entusiaste; dopo la frase critica rivolta da LeBron James, anche Shaq e Reggie Miller hanno voluto dire la loro.

Queste le dichiarazioni dell’ex-centro di LA, favorevole al Play-in soltanto per questa stagione:

Non è un problema in queste due stagioni [il torneo si è disputato anche l’anno scorso]. Ma se la regola è destinata a cambiare definitivamente, allora sono d’accordo con LeBron. L’anno scorso con la bolla, il numero inferiore di partite ed il fatto che quest’anno la stagione sia iniziata e finita tardi, sono a favore. Ma dopo questa stagione non lo voglio più vedere.

Reggie Miller è stato invece molto meno empatico nei confronti di LeBron:

Ho sentito delle dichiarazioni di LeBron in cui ha chiesto di essere licenziato a chi abbia avuto l’idea [del torneo play-in]. Dov’era questo dibattito un mese o due fa, quando i Lakers, Boston e Dallas erano nella top 6? Ora che non sono più tra le 6 migliori li sentiamo piangere. Quindi non voglio sentire tutte queste lamentele quando avrebbero dovuto soltanto fare di meglio. So che ci sono infortuni, ma non voglio sentire ‘Oh mio Dio, il play-in’. Se sei nella top 6, puoi riposare.

Con ormai pochissime partite da giocare, i Lakers dovranno fare del loro meglio per rimanere in sesta posizione. In caso contrario sarà necessario il Play-in, indipendentemente dalle opinioni di LeBron.

