NBA, LeBron James salterà le prossime 2 partite dei Lakers

Brutte notizie per i Los Angeles Lakers che – secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski di ESPN – dovranno fare a meno di LeBron James nelle prossime due partite. Il giocatore sembrerebbe ancora alle prese con il noto problema alla caviglia. Il nativo di Akron era tornato in campo dopo più di un mese nel match di venerdì scorso perso contro i Sacramento Kings. Anche in quel caso, LeBron aveva lamentato un forte fastidio al piede. È evidente che la stella dei gialloviola non si sia ancora ripresa del tutto, forzando i tempi di rientro.

Lakers star LeBron James is expected to miss back-to back games on Thursday (Clippers) and Friday (Blazers) to rest his right ankle, sources tell ESPN. James will proceed cautiously with ankle injury as playoffs approach. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 4, 2021

Con questo stop, James salterebbe il derby di Los Angeles in programma tra la notte di giovedì e venerdì contro i Clippers e il seguente match contro i Portland Trail Blazers. Nel frattempo, i californiani nella scorsa notte hanno portato a casa una vittoria importantissima ai danni dei Denver Nuggets, per cercare sfuggire al torneo play-in. In quel caso, Anthony Davis ha fatto un passo avanti. E lo dovrà fare anche nelle prossime uscite.

