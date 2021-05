NBA, Anthony Davis si fa male di nuovo: problemi alla schiena

Anthony Davis ha dovuto fare i conti con dei problemi alla schiena durante il derby di questa notte. I Los Angeles Lakers hanno rinunciato a schierare Davis nel secondo tempo, dopo che aveva giocato solo 9 minuti nel primo quarto, segnando 4 punti. Nel secondo quarto lo staff medico dei Lakers ha valutato la situazione, e ha poi annunciato che Davis non sarebbe rientrato in campo. I Clippers hanno poi avuto facilmente la meglio sui Lakers per 118-94.

Anthony Davis era da poco tornato da una lunga assenza. Il lungo gialloviola era rimasto fermo circa due mesi a causa di un infortunio al tendine d’Achille della gamba destra. Tuttavia l’infortunio alla schiena non sembra nulla di grave. Davis ha infatti affermato dopo la partita di voler tornare in campo già domani.

Con la sconfitta contro i Clippers, il posto ai Playoff dei Lakers vacilla seriamente. L’assenza prolungata anche di LeBron James ha portato la squadra a perdere più partite del previsto. Ora Portland, settima a ovest, ha lo stesso record dei Lakers di 37 vittorie e 29 sconfitte. Uno scenario, quello dei Play-in, difficile da ipotizzare a inizio stagione, ma per il quale Davis è pronto:

“Ovviamente non vogliamo che vada a finire così. Ma la nostra squadra necessita di più partite, non meno, perché deve trovare ritmo. Quindi, se deve succedere in questa modo, che succeda in questo modo.”

LeBron James dovrebbe invece tornare in campo settimana prossima. Il leader dei Lakers era tornato dall’infortunio alla caviglia destra la scorsa settimana, ma dopo sole due partite aveva avuto una ricaduta. LeBron non era neanche presente a bordo campo contro i Clippers. Secondo quanto affermato da coach Vogel, la sua assenza era giustificata da ragioni mediche, in modo che non affaticasse la caviglia.

Leggi anche:

Mercato NBA, i Brooklyn Nets intenzionati a confermare Mike James

NBA, Shaq e Reggie Miller rispondono alla dichiarazione di LeBron sul torneo Play-in

NBA, nuovi dettagli sul rapporto tra Indiana e Nate Bjorkgren