NBA, nuovi dettagli sul rapporto tra Indiana e Nate Bjorkgren

Gli Indiana Pacers sono una presenza fissa nei Playoff della Eastern Conference ormai da anni. Nonostante ciò, la squadra non è mai riuscita a porsi come una vera contender, venendo eliminata anno dopo anno da squadre decisamente più attrezzate. Con la speranza di invertire questa serie di insucessi, la dirigenza ha deciso quindi di puntare tutto su Nate Bjorkgren, allenatore rookie acquisito nell’ultima offseason.

Paradossalmente, sembra che le cose ad Indiana siano al contrario destinate a precipitare. Come riportato da ESPN, infatti, diversi giocatori e membri dello staff dei Pacers sarebbero ai ferri corti con Bjorkgren, accusato di essere troppo aggressivo e poco adatto ad un ruolo da leader. Secondo le fonti di ESPN, l’allenatore sarebbe stato il responsabile delle dimissioni di un assistant coach e avrebbe portato un giocatore infortunato (TJ Warren) a scegliere un’operazione chirurgica (saltando il resto della stagione) per stare lontano dal parquet.

Indiana, che sperava di trovare in Bjorkgren un coach simile a Nick Nurse, si è invece trovata a fare i conti con un allenatore molto diverso dalle aspettative. A conferma della personalità difficile del coach, ESPN riporta le dichiarazioni di alcuni atleti della G-League allenati proprio da Bjorkgren:

Quando ha ottenuto l’incarico sono rimasto sorpreso, perché non è una persona con cui è sempre facile lavorare. È abbastanza testardo e non ti ascolta, anche quando cerchi di dire qualcosa di utile. Non è un allenatore per tutti.



Era molto duro con il suo staff. Si aspettava di tutto da loro senza ricompensarli con autorità o fiducia.