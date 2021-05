Mercato NBA, i Brooklyn Nets intenzionati a confermare Mike James

Dopo aver firmato, solo qualche giorno fa, un nuovo contratto decadale con i Brooklyn Nets, sembra che il futuro recente di Mike James sarà proprio nella Grande Mela. L’ex giocatore di Armani, infatti, avrebbe convinto il front office a trattenerlo fino a fine stagione. Da capire ancora i dettagli contrattuali che Brooklyn metterà sul tavolo.

In 7 partite con i newyorchesi, il buon James sta viaggiando con una media di 6.7 punti, 1.6 rimbalzi e 3.6 assist in 16.1 minuti ad allacciata di scarpe. Il play tira con il 39.5% dal campo e il 35.7% da 3 punti. Il ruolo in rotazione di Mike è attualmente fondamentale, anche considerando l’assenza prolungata di James Harden – il quale sembra rimarrà ai box fino alle ultime partite di regular season per poi essere pronto per i Playoff NBA.

Leggi Anche

Luka Doncic nuovo volto del videogame NBA 2k?

NBA, Bradley Beal si avvicina ad Allen Iverson in una particolare statistica

NBA, Brandon Ingram fuori: distorsione alla caviglia sinistra