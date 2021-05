NBA, James Harden vicino al rientro: la situazione

Dopo aver saltato 17 delle ultime 18 partite per un infortunio alla coscia accusato durante l’ultimo derby contro i New York, James Harden sembra finalmente essere vicino al ritorno. Parlando ai giornalisti in mattinata, Harden ha sostenuto di essere “molto fiducioso” nel poter tornare prima del termine dell’attuale regular season. Harden ha aggiunto di sentirsi “davvero bene” e ha iniziato ad allenarsi per aumentare la sua condizione e testare la gamba infortunata.

L’obiettivo del Barba, ovviamente, è quello di scendere in campo prima dell’inizio della postseason per poter ritrovare il ritmo partita e tornare ad assaggiare il parquet. I Brooklyn Nets sono attualmente in un momento difficile poiché arrivano da 3 sconfitte consecutive, avendo inoltre perso il comando della classifica ad Est per regalarlo ai Philadelphia 76ers. I newyorchesi hanno ancora 6 partite in calendario prima di prepararsi ai Playoff NBA. Si spera, con i Big Three in campo.

James Harden says he is "very confident" he will be back before the post season. https://t.co/ZcWK2NbTXf — Malika Andrews (@malika_andrews) May 6, 2021

Leggi Anche

Mercato NBA, i Brooklyn Nets intenzionati a confermare Mike James

NBA, Brandon Ingram fuori: distorsione alla caviglia sinistra

NBA, Kyrie Irving non parla con i giornalisti: multato